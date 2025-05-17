Ulukavak Mahallesinde faaliyet gösteren Çorum PTT Başmüdürlüğü yeni yerine taşınacak.

Çağın şartlarını karşılamayan binanın yıkılacak olması nedeniyle Çorum PTT Başmüdürlüğü taşınmaya başladı. Müdürlük önümüzdeki haftadan itibaren yeni yerinde faaliyetlerine devam edecek.

PTT Başmüdürlüğü binasında uzun yıllardır çalışan personelde yeni yere taşınmadan önce hatıra fotoğrafı çekindi. Duygusal anların yaşandığı fotoğraf çekiminde hatıralar yad edildi.

İyisiyle kötüsüyle birçok anıya sahne olan PTT Başmüdürlüğünde çalışan personel bina önünde hatıra fotoğrafı çektirerek, şu veda mesajını paylaştı:

DUYGUSAL VEDA MESAJI

“Çorum PTT Başmüdürlüğü olarak yıllarca Ulukavak Mahallesi, Selçuk Caddesi’ndeki binamızda hizmet verdik. Burası sadece bir kurum binası değil, bir yuvaydı bizim için. Giriş kapısından içeri attığımız her adımda sorumluluğumuzu, görev aşkımızı ve birbirimize duyduğumuz güveni taşıdık. Şimdi, yeni bir başlangıcın eşiğindeyiz. Taşınmak; vedayı da, tazelenmeyi de içinde barındırır. Hastane civarında, yepyeni bir adreste halkımıza en iyi hizmeti sunmak üzere yolumuza devam ediyoruz. Bu değişim, hem bir hatıra defterinin son sayfası, hem de yeni bir defterin ilk satırları... Hep birlikte çektirdiğimiz o son fotoğraf ise, bu binada paylaştığımız yılların sessiz bir tanığı oldu. Kimi günler güldük, kimi günler yorulduk ama her daim aynı bayrak altında çalışmanın gururunu yaşadık. Bu binalar değişir belki ama anılar kalır. Emeklerimizin izi, bu taş duvarların ardında birer hikâye olarak yaşamaya devam edecek. Yeni yerimizde, aynı sorumluluk ve aynı yürekle halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz.”

20 MAYIS’TAN İTİBAREN YENİ YERİNDE HİZMET VERECEK

Çorum PTT Başmüdürlüğü 20 Mayıs Salı gününden itibaren Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi karşısında İskilipli Atıf Hoca Kız Öğrenci Yurdu yanında hizmet vermeye devam edecek.