Başak Optik ve Başak Eczanesi sahiplerinden Erdal Atlamaz vefat etti.
Merhum Seydi Atlamaz’ın oğlu, merhum Erturan Atlamaz ile Ergülü Gökgöz’ün kardeşi, Mimar Gürdal Atlamaz’ın babası ve Gülnisa Atlamaz’ın eşi Erdal Atlamaz (82) rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Çorum Özel Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Merhumun cenazesi 27 Mart Çarşamba günü ikindi namazına müteakip Akşemsettin Caminde kılınacak cenaze namazının ardından Ulu Mezarlıkta toprağa verilecek.
HAKİMİYET merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.
Editör: Harun Akkaya