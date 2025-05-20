Erdal Bakırcan’ın da mücadele ettiği Adana Tenis Dağcılık Kulübü Türkiye üçüncüsü olarak Avrupa Kupalarında ülkemizi temsil etmeye hak kazandılar.

11-17 Mayıs tarihleri arasında Antalya Ali Bey Clup’ta düzenlenen Takımlar Türkiye Tenis Şampiyonasında 37 erkek takımı mücadele etti. Çorum Tenis İl Temsilcisi ve antrenör Erdal Bakırcan’ın forma giydiği Adana Tenis Dağcılıkspor kulübü Murat Karabela, Serkan Babagiray, Özkan Çetin’li kadrosu ve Ali Refah Kesgin başkanlığındaki kulüp zorlu rakiplerini geride bırakarak üçüncülük kupasının sahibi oldu. İstanbul Vakıf Tenis kulübü birinci İstanbul Metespor kulübü ikinci Adana Tenis Dağcılık ise üçüncü olarak Avrupa Kupalarında ülkemizi temsil etmeye hak kazandılar.