Erdal Bakırcan Dünya Tenis Şampiyonası için Ankara’da ter dökecek.

Çorum Tenis İl Temsilcisi ve antrenörü Erdal Bakırcan Tenis Federasyonu klasmanında en yüksek 16 puana sahip sporcunun mücadele edeceği senyör milli takım seçmelerinde Dünya Şampiyonasına gitmek için mücadele edecek.

Ankara’da dün başlayan ve 2 Ağustos tarihinde sona erecek olan milli takım seçmesi sonunda ilk dört sırayı alan sporcular 17-22 Kasım tarihleri arasında Japonya’da yapılacak olan Dünya Senyör Tenis Şampiyonasında ülkemizi temsil edecek.

Erdal Bakırcan Çorum’u ve ülkesini böylesine önemli bir şampiyonada temsil etmek istediğini zorlu rakipleri olduğunu ancak elinden gelen mücadeleyi vereceğini söyledi.