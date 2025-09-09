Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu, ilçede yaşayan Çorumlu vatandaşlarla kahvaltı programında buluştu.

Ankara Çorumlular Federasyonu ve Etimesgutlu Çorumlular Derneği’nin katılımıyla gerçekleştirilen programa Belediye Başkan Yardımcısı Gültekin Bayındır ve Etimesgut Kent Konseyi Başkanı Ayhan Yılmaz da katılarak Başkan Beşikcioğlu’na eşlik etti.

Etimesgut’ta ikamet eden çok sayıda Çorumlu vatandaşın katıldığı kahvaltı programında samimi bir ortam oluştu. Katılımcılar, Başkan Beşikcioğlu ile birebir görüşme fırsatı bulurken, hem ilçeye dair görüş ve önerilerini dile getirdiler hem de karşılaştıkları sorunları paylaştılar.

Vatandaşlar, özellikle derneklerin yaşadığı sıkıntıları ve yerel yönetimle daha etkin iş birliği imkânlarını gündeme getirdi.

Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu şunları söyledi:

“Belediye olarak ilçemizdeki tüm sivil toplum kuruluşlarıyla güçlü bir etkileşim ve iş birliği içerisinde olmayı sürdürüyoruz. Çünkü Etimesgut’u ortak akıl ve katılımcı bir anlayışla yönetmek, en temel prensiplerimizden biridir. Bu doğrultuda her vatandaşımızın ve her sivil toplum kuruluşunun düşünceleri, önerileri ve eleştirileri bizim için kıymetlidir. Bugün de Çorumlu hemşehrilerimizle bir araya gelmek, onların ilçemize dair fikirlerini dinlemek, sorunlarını doğrudan kendilerinden öğrenmek ve birlikte çözüm yolları geliştirmekten büyük bir memnuniyet duydum. Katılım gösteren ve katkı sunan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.”

Toplantıya Çorum eski Belediye Başkanı Zeki Gül de katıldı.