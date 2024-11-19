Çorum Belediyespor’da sporcu olarak voleybol takımında forma giydikten sonra antrenör olarak göreve devam eden ve önceki sezon başlattığı proje ile Türkiye Şampiyonluğuna kadar ulaşan başarıya imza atan Hasan Serhat Erdoğan veda etti.

Son olarak yıldız erkeklerde büyük rakiplerini yenerek Çorum Şampiyonluğunu kazanan Çorum Belediyespor Voleybol antrenörü Hasan Serhat Erdoğan bu başarısının ardından kulüple ilişkisinin kesildiği haberini öğrendi.

Bu ayrılık haberinin ardından Hasan Serhat Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla veda etti. Erdoğan veda mesajında ‘Bugün itibariyle severek emek verdiğim, Çorum Belediyespor voleybol alt yapı antrenörlüğü görevinden ayrılıyorum. Üzerimde emeği olan başta Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın, Kulüp Başkanımız ve Belediye Başkan Yardımcımız İsmail Yağbat, Spor Hizmetleri Müdürü Nadir Solak’a ve mesai arkadaşlarını sonsuz teşekkür ediyorum. Voleybol alt yapısı olarak destek veren ailelerimize güzel anılar biriktirip güzel işler yaparak anılar biriktirdiğimiz aslan yürekli sporcularımıza da sonsuz teşekkürler herkesin hatırı var olsun’ dedi.