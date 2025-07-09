Çorum Belediye Meclisinin AK Partili Üyesi Erdoğan Cengiz, temmuz ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada Hz. Peygamber’in karikatürünü yayınlayan Leman Dergisine tepki gösterdi.

Leman Dergisi adlı yayının son sayısında yayımlanan karikatür ve ardından yapılan açıklamanın kamu vicdanını derinden yaraladığını belirten Erdoğan Cengiz, “Karikatürde bir yanda Hz. Muhammed (s.a.v.) diğer yanda Hz. Musa (a.s.) resmedilmekte, iki peygamberin el sıkıştığı bir sahnede arkada savaşın, şiddetin sürdüğü bir manzara çizilmektedir. Bu karikatür, açıkça İslam inancına sahip milyonlarca insanın kutsal değerlerini hedef almış, tarih boyunca barış ve adaletin temsilcisi olan iki Peygamberimizi savaşın bir tarafı gibi göstermiştir. Bu yaklaşım, ne sanatın, ne edebiyatın, ne de düşünsel derinliğin bir parçasıdır. Tam aksine, hakikati çarpıtan, toplumsal barışı zedeleyen bir tutumdur” dedi.

Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Hz. Musa (a.s.)’nın Kuran-ı Kerimde adı geçen peygamberler ve Müslümanlar için inanç değeri olduklarını dile getiren Cengiz,

“Bu iki kutlu peygamber, yeryüzüne barışı tesis etmek üzere gönderilmişlerdir. Her ikisi de zulme karşı durmuş, mazlumun yanında yer almış, ilimle ve hikmetle mücadele etmişlerdir. Çocukların kanını akıtmamış, zalimlere meyletmemişlerdir.

Karikatürü savunmak için yapılan "Bu çizim Hz. Muhammed karikatürü değildir: İsrail bombardımanında hayatını kaybeden bir Müslümanın adı Muhammed olarak kurgulanmıştır" şeklindeki açıklama ise kamuoyunu ikna etmekten uzaktır. Bu açıklama, eserin taşıdığı mesajı hafifletmemekte, aksine zihinlerde oluşan rahatsızlığı daha da artırmaktadır. Yayını hazırlayanlar, halkın ferasetini hafife alarak bu tür sinsi ve zihin bulandırıcı işler yaptıklarında, kamuoyunun bunu fark etmeyeceğini sanıyorlar. Oysa toplum her şeyin farkındadır” diyerek sözlerini tamamladı.