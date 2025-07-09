Çorum Belediye Meclisinin temmuz ayı toplantısı dün yapıldı.

Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İlim Yayma Kavşağı ile Toptancılar Sitesi Kavşağının farklı seviyeli kavşak olarak düzenleneceğini belirtti. İlim Yayma Cemiyeti Kavşağında projelendirme çalışmalarının başladığını kaydeden Başkan Aşgın, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından bize verilen bilgiye göre İlim Yayma Cemiyeti Kavşağında bu yılsonu itibarıyla uygulamaya da geçileceği belirtildi. Toptancılar Kavşağında ise projelendirme çalışmaları devam ediyor. Bunlar aynen İskilip Yolu ile Akşemseddin Kavşağını birleştirdiğimiz gibi farklı seviyeli kavşak olacak” dedi.

Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi önü ile ilgili talepler olduğunu ancak kazalardan dolayı refüjde geçişi engellemek durumunda kaldıklarını kaydeden Başkan Aşgın, “Kontrolsüz geçişlerde ölümcül kazalar oldu. Burası Karayollarına ait bir yol. Ya alttan yada üstten oraya bir geçit vermemiz gerekiyor. Bu yolun belediyeye devri sözkonusu. Ankara yolu ile Ortaköy yolu arasında Zanaatkar Sanayi Sitesinin olduğu yerden yeni bir geçiş yapılması suretiyle burası şehirlerarası yol statüsünden şehiriçi yol statüsüne geçecek ve hastane önündeki yol bize devredilecek. Burası belediyeye devredilince alt geçit olarak bir planlamamız var. Devredildikten sonra çözüm üreteceğiz” ifadelerini kullandı.