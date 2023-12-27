Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorum Belediye Başkan Adayını belirlemek için yarın Çorum teşkilatı ile bir araya gelecek.

Bilindiği üzere, daha önce adaylarla ilgili yerelde anket ve teşkilatla temayül yoklaması yapılmıştı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan adaylarla ilgili son kez değerlendirme yapacağı, 28 Aralık Perşembe günü saat 14.00’de AK Parti Genel Merkezi’nde Çorum teşkilatı ile bir görüşme yapacağı öğrenildi.

GÖRÜŞMEYE KATILACAKLAR

Görüşmeye ise Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, İl Başkanı Murat Günay, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur ve İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir’in katılacak.

Görüşmede teşkilat ve milletvekilleri için bir anket düzenleneceği öğrenilirken, ankette mevcut belediye başkanına yönelik olarak, “Devam Edilsin”, “Devam Edilmesin”, “Fikrim yok” şeklinde sorular yönetilecek. Ayrıca, Alternatif olarak da 2 ismin yazılması istenecek.