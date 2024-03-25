1.5 yıl aradan sonra Çorum'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, büyük bir coşkuyla karşılandı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren Kadeş Meydanı’na akın eden binlerce vatandaş, Erdoğan’ın alana girmesiyle coştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, alanda 40 bin kişinin olduğunu açıkladı.

Erdoğan; "Maşallah Çorum yine bugün bambaşka. Sevgili Çorumlular, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Tarımın, sanayinin, kültürün ve turizmin şehri Çorum’da bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Aşkınız, sevdanız ve kadirşinaslığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Çorum’un güzelliğini, siz değerli kardeşlerimin şu güzelliğini satın almaya dünyanın gücü yetmez. Çorum’la bizim aramıza kimse giremez. Çorumla olan yol ve dava arkadaşlığımızın bizdeki yeri ayrıdır. Çorum, kurulduğu günden beri hareketimizi bağrına basmıştır. Bugüne kadar girdiğimiz 17 seçimin hepsinde sizlerin desteğini, duasını, sevdasını yanımızda gördük. 14-28 Mayıs seçimlerinde de, hamdolsun bu gelenek değişmedi. Türkiye’nin en kritik seçimlerinden birinde Çorumlu kardeşlerimiz bize ve Cumhur İttifakına sahip çıktı. Cumhur İttifakına milletvekilliğinde yüzde 64,5 ve Cumhurbaşkanlığında yüzde 65’i bulan oy oranlarıyla destek veren Çorum’a şükranlarımı sunuyorum. Biz, Çorum’dan razıyız; Allah da sizlerden razı olsun. Siz nasıl bize sahip çıktıysanız, inşallah biz de size teşekkür borcumuzu daha fazla hizmet ederek yerine getireceğiz.” diyerek sözlerine başladı

Yoğun kalabalık zaman zaman izdihama neden oldu.

Vatandaşlar yoğunluk nedeniyle miting alanına girmekte zorluk yaşadı.

Onbinlerce vatandaş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu