Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, küçükbaş hayvancılığı güçlendirmek amacıyla “Kırsalda bereket, küçükbaşa destek” projesini açıkladı. Proje kapsamında ilk etapta 150 bin küçükbaş hayvan üreticilere verilecek. Üreticilere ayrıca yıllık 180 bin lira bakım ve besleme desteği sağlanırken, faizsiz kredi, sigorta desteği ve uzun vadeli finansman imkanı da sunulacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen iftar programında çiftçilerle bir araya geldi.

Programda küçükbaş hayvancılığa yönelik yeni bir destek projesini açıklayan Erdoğan, “Kırsalda bereket, küçükbaşa destek” adı verilen proje kapsamında ilk aşamada üreticilere 150 bin küçükbaş hayvan verileceğini söyledi.

ÜRETİCİYE 95 DİŞİ, 5 ERKEK HAYVAN VERİLECEK

Projeden yararlanacak her üreticiye toplam 100 baş küçükbaş hayvan sağlanacağını belirten Erdoğan, bunun 95 dişi ve 5 erkek hayvandan oluşacağını ifade etti.

Hayvanların bakım ve besleme giderleri için de destek sağlanacak. Buna göre üreticilere: aylık 15 bin lira, yıllık 180 bin lira bakım ve besleme desteği verilecek.

FAİZSİZ KREDİ VE UZUN VADELİ ÖDEME

Projenin finansmanında üreticiler Ziraat Bankası üzerinden faizsiz kredi kullanabilecek. Krediler için: 2 yıla kadar geri ödemesiz dönem, devamında 7 yıla kadar vade imkanı sunulacak.

Ayrıca projeden yararlanan üreticilerin alacağı küçükbaş hayvanların ilk yıl sigorta bedelinin de devlet tarafından karşılanacağı açıklandı.

HAYVANLAR TİGEM ÇİFTLİKLERİNDEN VERİLECEK

Erdoğan, hayvanların Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü çiftliklerinde yetiştirilen üstün genetik özelliklere sahip sürülerden seçileceğini belirtti. Dağıtımın ise bölgelere uygun ırklar dikkate alınarak yapılacağını söyledi.

Projede özellikle kadın ve genç üreticilere öncelik verileceğini ifade eden Erdoğan, veteriner hekimlik, ziraat ve gıda mühendisliği gibi alanlardan yeni mezun gençlerin de projeye başvurabileceğini kaydetti.

İLK TESLİMATLAR BU YIL YAPILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, küçükbaş hayvanların ilk teslimatlarının bu yıl içinde yapılacağını açıklayarak genç ve kadın üreticileri projeye başvurmaya davet etti.

Çiftçilere 81 milyar liralık destek ödemesi

Erdoğan konuşmasında ayrıca 6 Mart’tan itibaren bir ay içinde toplam 81 milyar lira temel ve planlı üretim desteğinin çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu. (Haber Merkezi)