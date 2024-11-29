Bölgesel Amatör Lig 5. grupta onuncu hafta maçları sonunda Karadeniz Ereğlispor yoluna kayıpsız devam ederken takipcisi Çankırı FK mağlup olunca rakibi ile puan farkını altıya çıkardı.

Altıncı hafta maçları hafta içinde oynandı. Temsilcimiz Mimar Sinanspor, Çubukspor deplasmanında rakibine kornerden yediği bir golle mağlup olarak haftayı puansız kapattı.

Grupta lider Karadeniz Ereğlispor, Çilimli Belediyespor deplasmanında 2-0 galip gelerek onuncu maçında onuncu galibiyetini alarak liderliğini sürdürdü.

Liderin takipçisi Çankırı FK ise Eflanispor deplasmanında rakibine tek golle mağlup olarak ligdeki ikinci yenilgisini aldı ve lideri ile puan farkı altıya çıktı. Keçiören Bağlumspor haftayı oynamadan üç puanla kapattı ve yerini korudu.

Çubukspor. Mimar Sinan galibiyeti ile dördüncü sırada yer alırken Sinopspor da sahasında Geredespor önünde kazanarak üst sıralar için iddiasını devam ettirdi.

BAL 5. grupta 11. hafta maçları bu hafta sonu oynanacak. Temsilcimiz Mimar Sinanspor grupta ilk iki mücadelesi veren Keçiören Bağlumspor ile sahasında karşılaşacak. Lider Ereğlispor sahasında Çubukspor ile zorlu maça çıkacak. Lig ikincisi Çankırı FK ise sahasında Bartınspor ile karşılaşacak.