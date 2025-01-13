İki sezon Çorum FK’da kiralık olarak forma giyen bu sezon başı Boluspor’a kiralık verilen Eren Aydın ikinci yarı için Sarıyer ile anlaştı.

Galatasaray alt yapısından yetişen ve sarı kırmızı takım tarafından kiraya verilen Eren Aydın iki sezon üst üste Çorum FK’da forma giydi. Bu sezon başında Boluspor’un kiralık teklifini kabul eden Eren Aydın ligin ilk yarısında fazla forma şansı bulamadı.

Eren Aydın ligin ikinci yarısı için oynayabileceği takıma gitmek istedi.

Bu noktada yapılan görüşmeler sonunda Sarıyer’in teklefini kabul eden Eren Aydın bir iki güne kadar resmi imzayı atacak. Eren Aydın’ın bu transferinde Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın’ın da katkısı olduğu öğrenildi.