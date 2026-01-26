Badminton İl Temsilcisi ve Osmancık Barış Boyar Badminton Akademi Kulübü ile milli takım antrenörü Eren Murat Güngör Ankara’ya taşınması nedeni ile Çorum İl Temsilciliğinden istifa etti.

Eren Murat Güngör Badminton Federasyonu’nda göreve başladı. Milli takımda antrenör olarak göreve başlayan Güngör Olimpik takım teknik ekibinde görev yapacak.

Güngör yeni görevi nedeni ile Çorum Futbol İl Temsilciliği görevinden ayrıldığını sosyel medya hesabından paylaştı ve birlikte görev yaptığı tüm Badminton ailesine teşekkür etti. Güngör açıklamasında şunları söyledi: ‘Kııymetli antrenörlerimiz değerli sporcu arkadaşlarım, hakemlerimiz ve badminton camiasının değerli üyeleri. Bugün sizlere Çorum Badminton İl Temsilcisi olarak veda ediyorum. Ankara’ya taşınmam nedeniyle bu onurlu görevi sürdürmem maalesef mümkün olmadı ve bu sebeple görevimden ayrılmak zorunda kaldım.

Görev sürem boyunca birlikte çalışmaktan Çorum’da badmintonun gelişimi için omuz omuza mücadele etmekten büyük bir onur ve mutluluk duydum. Sporcularımızın azmi, antrenörlerimizin emeği ve paydaşlarımızın desteği sayesinde önemli adımlar attık. Her bir katkı her bir başarı benim için çok kıymetliydi.

Bu süreçte yanımda olan destek veren eleştiriyleriyle yol gösteren herkese içtenlikle teşükkür ediyorum. Badminton ailesinin bir parçası olmak benim için her zaman gurur kaynağı olacak. Görevim sona erse de bu spora ve Çorum badmintonuna olan inancım ve desteğim her zaman devam edecek. Hepinize başarılarla dolu bir spor hayatı diliyor hakkınızı helal etmenizi rica ediyorum. Benim de hakkım helal olsun hoşca kalın’ dedi.