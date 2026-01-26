Türk futbolunun efsane başkanlarından İlhan Cavcav Saygı turnuvasında Arca Çorum FK U 12 takımı birde yaptığı altı maçta bir galibiyet ve beş mağlubiyet aldı.

Gençlerbirliği İlhan Cavcav tesislerinde düzenlenen turnuvaya Arca Çorum FK ile birlikte Konyaspor, Gençlerbirliği, Ankaragücü, Meram Gençlerbirliği, Hacettepespor ve Keçiöregücü takımları katıldı.

Sabah saat 10’da başlayan ve akşam saat 18’de sona eren turnuvada takımlar altışar maç yaptı. Arca Çorum FK turnuvada yaptığı altı maçta bir galibiyet ve beş mağlubiyet aldı.

Arca Çorum FK U12 takımı toplam 6 karşılaşmada mücadele etti. Açılış maçında Meram Gençlerbirliği ile karşılaşan Arca Çorum FK, sahadan 1-0’lık mağlubiyetle ayrıldı.

İkinci maçta ise Hacettepespor’u Çorum FK, çekişmeli geçen mücadelede sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrılmayı başardı. Üçüncü karşılaşmada Konyaspor, 5-0’lık skorla üstünlük sağladı. Dördüncü maçta Ankaragücü 4-1’lik galibiyet elde ederken, beşinci müsabakada Keçiörengücü rakibini 4-0 mağlup etti. Turnuvanın altıncı ve son maçında ise Gençlerbirliği, 6-0’lık skorla galip geldi.

“Önemli olan kazanılan tecrübe ve gelişim ”

Turnuva sonrası değerlendirmelerde bulunan Arca Çorum FK U12 Antrenörü Eren Cem Biçer, skorların ikinci planda olduğunu vurguladı. Biçer, “Bu yaş grubunda skorlar elbette kayda geçiyor ancak bizim için asıl önemli olan futbolcularımızın birlikte oynama alışkanlığı kazanması, sahada doğru iletişim kurmaları ve oyunu sevmeleri. Bu turnuva, çocuklarımızın gelişimi adına çok değerliydi’ dedi.

Bu tür organizasyonların genç oyuncuların gelişiminde büyük rol oynadığını belirten Biçer, ilerleyen dönemlerde de benzer turnuvalara katılmayı planladıklarını söyledi. Biçer ayrıca, kendilerine sağlanan imkânlardan dolayı Kulüp Başkanı Baran Korkmazoğlu ile Altyapıdan Sorumlu Yönetici Sinan Özdilli’ye teşekkür etti.

Turnuva sonunda ise Gençlerbirliği kulübü tarafından turnuvaya katılan tüm takımların antrenör ve idarecilerine plaketleri verildi.