U 17 Avrupa Serbest Güreş Şampiyonasında milli mayoyu giyecek Eren Yalçın’ın hedefi kürsüye çıkmak.

Milli Eğitimspor kulübü güreşcisi Eren Yalçın Sırbistan’da devam eden U 17 Avrupa Güreş Şampiyonası serbest stilde 57 kiloda milli mayoyu giyecek.

Bugün Sırbistan’a hareket eden serbest güreş millli takımı cuma günü mindere çıkacak. Milli Eğitimspor kulübünden Eren Yalçın cuma günü 57 kiloda mindere çıkacak.

Milli Eğitimspor antrenörü Yasin Bolat ilk kez Avrupa Şampiyonasında milli mayoyu giyecek olan Eren Yalçın’ın çok iyi bir kamp dönemi geçirdiğini belirterek hedefinin kürsüye çıkmak olduğunu söyledi.