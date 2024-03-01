Okul Sporları 3x3 Yıldızlar il birinciliğinde erkeklerde 23 Nisan Ortaokulu kızlarda ise Mustafa Kemal Ortaokulu şampiyon oldu.

Atatürk Spor Salonu’nda yapılan yıldız erkekler il birinciliğinde dört okul mücadele etti.

Yapılan müsabakalar sonunda 23 Nisan Ortaokulu Furkan Şanlı, M. Musa Şahin, H. Hüseyin Kifrenci ve Batuhan Sevencan’lı kadrosu ile tüm maçlarını kazanarak şampiyonluğu kazanırken Özel Bilgi Koleji Ortaokulu Y. enes Arpaz, Emir Keskin, Koray Akıncı ve Kuzey Kerman’dan oluşan kadrosu ile ikincilik kupasının sahibi oldu.

Mustafa Kemal Ortaokulu üçüncü olurken özel Çorum Doğa Koleji ortaokulu ise dördüncü oldu.

İki okulun mücadele ettiği yıldız kızlar il birinciliğinde Mustafa Kemal Ortaokulu Berra Yücel, Serap Nur Beren, Nisasur Aşgın ve İrem Işık’tan oluşan takımı ile maçı 5-3 kazanarak birinci olurken Sultan Abdülhamid Han ortaokulu ise Elif Su Kabakcı, Ebrar Üngan, Esma Nur Yıldırım ve Azra Su Şimşek’ten oluşan takımı ile ikincilik kupasının sahibi oldu.