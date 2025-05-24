Çorum İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Asanoğlu ve Halk Sağlığı Uzmanı Emine Arslan Karahan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı makamında ziyaret ederek yaptıkları kanser taramaları hakkında bilgiler verdi.

Halk Sağlığı Uzmanı Emine Arslan Karahan, Sağlık Bakanlığı tarafından 3 kanser testinin ücretsiz olarak yapıldığını belirtti.

Kalın bağırsak kanseri taramasının yanı sıra rahim ağzı kanseri ve meme kanseri taramalarının da aile hekimleri ve hastaneler tarafından ücretsiz olarak yapıldığını ifade eden Uzman Doktor Emine Arslan Karahan özellikle kalın bağırsak kanseri testinin evde yapılabileceğini ifade etti.

Karahan, “Kalın bağırsak kanseri tarama testi evde her birey tarafından yapılabilen çok basit bir test. Bu test sayesinde kalın bağırsak kanserinin önceden tespiti sağlanabiliyor. İsteyen herkes Aile Sağlığı Merkezleri ya da Sağlıklı Hayat Merkezlerimizden bu testi alabilirler” dedi.

“ÇORUM’DA 50 BİN KİŞİYE KALIN BAĞIRSAK KANSER TESTİ YAPILACAK”

Sağlık İl Müdürü Sinan Zehir de kanserde erken teşhisle tedavide çok ciddi bir başarı yakalanabildiğini belirtti.

Kanser tespit kiti sayesinde gözle görünemeyen kanın tespit edilebildiğini ve erken önlem alındığını ifade eden Sağlık İl Müdürü Sinan Zehir, “Kalın bağırsak kanser kiti bizler tarafından gözle görünemeyecek kanı tespit ediyor. Bu testi herkes evinde de kolaylıkla yapabilir. Dışkıda kan tespit edilmesi kanser olabileceği anlamını da taşımıyor. Ancak böyle bir tespitte bizler daha ileri seviyelerde kontroller sağlayarak hastanın erken tedavisine başlıyoruz. Aile hekimliklerimizde yeni uygulamaya konulan sistem ile aile hekimleri hastaları hastaneye direk yönlendirmek yerine hastaneden kendileri de randevu alarak hastayı yönlendirebiliyor. Böylelikle daha hızlı teşhis konularak tedavi başlanabiliyor. Hedefimiz Çorum’da 50 bin kişiye kalınbağırsak kanseri testini uygulamak. Rahim ağzı kanseriyle ilgili de aile sağlığı merkezlerimiz ve sağlıklı hayat merkezlerimiz işlem yapmaktadır” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN AŞGIN ÇAĞRI YAPTI

Heyeti makamında kabul eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın yapılan çalışmanın önemine vurgu yaparak kanserde erken teşhisin hayat kurtardığını belirtti. Sağlık hizmetlerinde önemli adımların atıldığına dikkat çeken Başkan Aşgın, “Ben bütün hemşehrilerimizin aile hekimlerine giderek bu kanser taramalarını yaptırmaları konusunda çağrıda bulunmak istiyorum. Kadın olsun erkek olsun, özellikle 30-65 yaş arası hanımefendiler ve 50 yaşın üzerinde beyefendilerin bu tetkiklerini mutlaka yaptırsınlar. Şehrimizde birçok büyükşehirde olmayan Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi var. Tetkikten sonra tedavi için de Çorum’da imkan var. Yaptığınız bu kıymetli çalışmalardan dolayı ben hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyorum. Biz de Belediye olarak elimizden ne geliyorsa destek vermeye hazırız” dedi.