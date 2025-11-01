Arca Çorum FK Esenler Erokspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı taktik çalışma ile sürdürdü.

Kırmızı Siyahlı takımın Teknik Direktör Çağdaş Çavuş yönetimindeki antrenmana sakatlığı bulunan Geraldo dışında tüm futbolcular katıldılar.

Sakatlığı devam eden Geraldo antrenmana katılmazken Pedrinho ise takımdan ayrı olarak fizyoterapist gözetiminde çalıştı.

Isınma hareketleri ile başlayan antrenman daha sonra önce yakın sonra uzak mesafeli pas çalışması ile devam etti.

Bu çalışmanın ardından dar alanda oyun oynatan Teknik heyet son bölümde ise Esenler Erokspor maçının taktiğini çalıştırdı.

Önce yarı sahada sonra tam sahada yapılan taktik çalışma sırasında Teknik Direktör Çağdaş Çavuş, Esenler karşısında futbolculara mevkisel olarak uyarılarda bulundu ve dikkat etmeleri gereken konular hakkında bireysel olarak bilgiler verdi.

Oldukça tempolu geçen bu taktik çalışmanın ardından ise kaleli oyun oynayan kırmızı siyahlı takımda moraller yerindi. Ligde son üç haftada iki galibiyet ve bir beraberlik alan kırmızı siyahlı takım zorlu Esenler deplasmanından galibiyet ile dönerek çıkışını sürdürmek istiyor.

Kırmızı Siyahlı takım çalışmanın son bölümünde üç kaleli oyun oynayarak günü tamamladı.

Çorum FK bugün ve yarın yapacakları iki çalışma ile Erokspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak ve pazar akşamı İstanbul’a uçacak.