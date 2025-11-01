Arca Çorum FK’nın mücadele edeceği Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura çekimi 6 Kasım perşembe günü TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu’nda yapılacak.

Kura çekiminde 3. turdan gelen 28 takım ile birlikte Süper Ligden Gençlerbirliği, Gaziantep, Eyüpspor, Kocaelispor, Fatih Karagümrüm, Trabzonspor ve 1. ligden Bandırmaspor, Boluspor, Erzurumspor ve İstanbulspor takımları mücadele edecek.

4. turda kura çekimine seri başı olacak 19 takım geçen sezon ligdeki sıralamalarına göre belirledi.

Arca Çorum FK bir takımla seri başı olma hakkını kaybetti. Kırmızı Siyahlı takım bu turda seri başı olan Eyüpspor, Konyaspor, Kayserispor, Kocaelispor, Trabzonspor, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK, Gençlerbirliği, Göztepe, Alanyaspor, Antalyaspor, Fatih Karagümrük, İstanbulspor, Bandırmaspor, Erzurumspor, Boluspor ve Iğdır FK’dan birisi olacak. Bu tkımlarla tek maç üzerinden oynanacak maçın hangi takımın evinde olacağı çekeceği numaraya göre belli olacak.

Kupada dördüncü tur maçları 2-3-4 Aralık tarihlerinde oynanacak ve kazanan 19 takım ile Galatasaray, Fenerbahçe, Samsunspor, Beşiktaş ve Başakşehir takımlarının katılımı ile 24 takım gruplarda mücadele etmeye hak kazanacak.