Pazar günü sahasında Çorum FK ile karşılaşacak olan Esenler Erokspor’a vali morali.

İstanbul Valisi Davut Gül beraberinde Esenler Kaymakamı Süleyman Özçakıcı ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ile birlikte Esenler Erokspor’un antrenmanını ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Vali Davut Gül Esenler Erokspor Başkanından bilgiler aldı ve Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ve futbolcular ile görüştü.

Vali Gül Erokspor’a ligin kalan haftalarında başarılar diledi. Erokspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak Vali Davut Gül’e teşekkür etti.