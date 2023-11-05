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Deneyimli gazeteci Erol Taşkan, sosyal medyada ‘Çorum Haberleri’ ile mesleğine geri döndü.

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan Milletvekilliği Genel Seçimleri’nde AK Parti’den Milletvekili Aday Adayı olan meslektaşımız ve eski Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan, gazetecilik mesleğine ara vermişti.

30 yıldır yaptığı özgün ve özel haberlerle Çorum yerel medyasına imzasını atan Taşkan, mesleğini artık ‘Çorum Haberleri’ ismiyle sosyal medyada devam ettiriyor.

güncel ve gündemdeki sıcak gelişmelerin doğru ve hızlı bir şekilde paylaşıldığı haber platformu ‘Çorum Haberleri’, sosyal medyanın tüm mecralarından (facebook, twitter, instagram) takip edilebilir.