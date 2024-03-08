İYİ Parti Çorum Belediye Başkan Adayı Ahmet Ertekin, çarşı-pazarda hem üreticiyi, hem de tüketiciyi dinliyor.

Ertekin yaptığı açıklamada, “Kimse halinden memnun değil. Ne üretici memnun, ne de tüketici. Ne işçi memnun, ne memur, ne emekli. Bu düzeni değiştireceğiz” dedi.

Belediye Başkan Adayı Ahmet Ertekin, beraberinde Belediye Meclis Üyesi adayları ve parti yöneticileri ile birlikte Çorum Ticaret Borsası’nda bulunan işyerlerini, daha sonra ise Çarşamba Pazarı’nı ziyaret etti.

Ertekin, pazarda hem esnafla, hem de alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet ederek, sorun ve taleplerini dinledi ve projelerinden bahsetti.

Ertekin, “Üreticiler maliyeti kurtaramamaktan, giderlerin yüksekliğinden, satış yapamamaktan ve işsizlikten bahsediyor. Vatandaşımız ise alım gücünün olmadığından, fiyatların pahalılığından dert yanıyor. Kimse memnun değil. Gelin İYİ Parti kadrolarına destek verin, bu düzeni, bu kötü gidişatı birlikte değiştirelim” dedi.

Ertekin, 31 Mart yerel seçimlerinde halkın desteğini talep etti. İYİ Partililer Ticaret Borsası işyerlerini de ziyaret ederek sorunları yerinde tespit etti. (Haber Merkezi)