Bu sezonda Çorum FK’nın rakiplerinden Erzurumspor’da Teknik Direktör Hakan Kutlu ile yola devam kararı alındı.

Erzurumspor Başkanı Ahmet Dal ile bir araya gelen Teknik Direktör Hakan Kutlu yeni sezon içinde anlaşla sağlandığını açıkladı.

Teknik Direktör Hakan Kutlu anlaşmanın ardından sosyal medya hesabındanğı paylaaşılda bir dadaş gibi yeni sezonda da göreve devam edeceği için çok mutlu olruğuu belirterek ‘Yoğun geçen bir sezonun ardından Erzurumspor olarak hedefimize ulaşmış olmanın mutluluğunu ve haklı gururunu yaşıyoruz . Transfer yasağı , evinden ve seyirci desteğinden uzak , üstüne üstelik , dar kadromuza rağmen takım içerisinde yaşanan uzun soluklu ağır sakatlıklar , yollar, seyahatlar, otel odaları bizim için büyük dezavantaj teşkil ediyordu. Tüm bu zorlukları aşmanın tek yolu inanmak ve kenetlenmekten geçiyordu . İşe oyuncularımızı mental olarak kümede kalmaya inandırmakla başladık. Oyuncu kadromuza en uygun sistemi kurduk. Bundan sonra hedefe giden yolu aşmak çok da zor olmadı. Tüm futbolcularım büyük bir inanmışlık örneği göstererek hedefimize ulaştık . Bu süre zarfında desteğini üzerimizden hiç çekmeyen Onursal Başkanımız Mehmet Sekmen beye, Zafer Aynalı beye, bizleri hiçbir şart ve koşulda yalnız bırakmayan Başkanımız Ahmet Dal’a yönetim kurulu üyelerimize , kulüp personelimize, tüm futbolcu kardeşlerime teşekkür ediyorum. Erzurum’da çok uzun zaman geçirmiş olamasak da özellikle sosyal medya üzerinden ve maçlarımızda şahsıma ve ekibime gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı tüm taraftarlarımıza şükranlarımı sunuyorum’ dedi.