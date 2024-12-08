Suriye'de muhaliflerin Şam'ı ele geçirmesi, İstanbul'da yaşayan Suriyeliler tarafından sevinçle karşılandı. Suriyeli gruplar Fatih ve Esenyurt'ta sabah namazı sonrası kutlama yaptı. Sabah namazı sonrası Fatih ve Esenyurt'ta coşkuyla toplanan gruplar, Arapça şarkılar eşliğinde konvoy düzenledi.

Araçların camlarından Suriye bayrakları sallayan gruplar, sloganlar attı. Bazı bölgelerde düzenlenen yürüyüşlerde Suriye bayrağının yanında Türk bayrağının açılması da dikkat çekti. Kutlamaların yaşandığı anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

KİLİS'TE SEVİNÇ GÖSTERİLERİ

Suriye'deki muhalif grupların Halep'in ardından bu sabah Şam'da da kontrolü sağlaması, Kilis'teki Suriyeliler tarafından da sevinçle karşılandı.

Kilis’te yaşayan çok sayıda Suriyeli, araçlarıyla sokağa çıkarak konvoy oluşturdu. Ellerinde bayraklarla Cumhuriyet Meydanı'na gelenler, sevinç gösterisinde bulundu.

‘ARTIK ÖZGÜRÜZ, HERKES VATANINA DÖNSÜN’

Suriye'de muhalif grupların başkent Şam’a girmesi ve Esad rejiminin kontrolü yitirmesinin ardından Türkiye’de yaşayan Suriyeliler, Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı’nda kutlama yaptı. Ülkelerine dönen Suriyelilerden Mahmud Esma, "Özellikle Suriyeli gençlere sesleniyorum. Artık özgürüz, herkes vatanına dönsün" diye çağrıda bulundu.

KONSOLOSLUĞA GİRİP BAYRAK DEĞİŞTİRDİLER

İstanbul'da yaşayan bir grup Suriyeli, Şişli'deki Suriye'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplandı. Polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken binanın balkonundaki Esad rejimine ait bayrak indirildi.