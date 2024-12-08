Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar’da gerçekleştirilen “Doha Forum 2024”te basın toplantısı düzenleyerek, Suriye'de yaşanan son gelişmeler ve Esad rejiminin devrilmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doha'da yaptığı açıklamalarda, "Türkiye Suriye'nin milli birliğine, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne çok büyük önem atfediyor." dedi.

'ARTIK YENİDEN İNŞA ZAMANI'

Bakan Hakan Fidanın konuşmasında "Türkiye Suriye'nin milli birliğini istikrarına egemenliğine, toprak bütünlüğüne çok büyük önem veriyor. Aynı zamanda Suriye halkının da refahını önemsiyor. Bu anlamda ülkelerini terk etmek zorunda kalan milyonlarca Suriyeli artık ülkelerine geri dönebilirler" ifadelerini kullandı.

'ÇOK DİKKATLİ OLMALIYIZ'

Hakan Fidan'ın konuşmasından satır başları:

Suriye devlet kurumları korunmalı ve muhalif güçler hemen birleşmeli.

DEAŞ ve PKK'nın bu süreci kötüye kullanmamasından emin olmak için çok dikkatli hareket ediyoruz. Amerikalı dostlarımızla temas halindeyiz. Terör örgütleri DEAŞ ve PKK'nın bu süreçte bir kazanım sağlamaması için mücadele etmeliyiz.

Komşu ülkelerle birlikte Suriye'nin yeniden inşa edilmesi için elimizdeki her türlü kapasiteyi kullanarak yeni idareyle çalışmaya devam edeceğiz.

Bölge ve bölge dışında bütün aktörlere dikkatli, sakin hareket etmeleri çağrısında bulunuyoruz, bölgeyi daha fazla istikrarsızlığa götürmemek gerekiyor.

Yeni idarenin düzeni bir şekilde kurgulanması lazım. Kapsayıcılık ilkesi hiçbir zaman taviz verilmeyen bir ilke olmalı. Hiçbir zaman bir intikam hedefi güdülmemeli. Artık birlik ve ülkeyi yeniden inşa etme zamanı. Suriye halkı ülkelerinin geleceğini yeniden şekillendirecek.

"TÜRKİYE SURİYE EGEMENLİĞİNE ÖNEM VERİYOR"

Türkiye, Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne önem veriyor. Suriye'nin toprak bütünlüğü korunmalı.

Ülkelerini terk etmek zorunda olan milyonlarca Suriyeli artık ülkelerine dönebilirler.

Kapsayıcılık ilkesinden hiçbir zaman taviz verilmemeli.

ESAD NEREDE?

Ne yazık ki cumhurbaşkanımız Suriye rejimine erişmeye çalışıyor ancak bu çabalar başarısız oldu. Bir şeylerin gerçekleşeceğini biliyorduk. Çünkü Suriye sorunlarını biliyorduk. Baskının nasıl arttığını biliyoruz. Güçleri bozuluyordu, bunun için bir şeyler yapmak istiyorduk ama ulaşamadık.

'TERÖR TEHDİTLERİNE CEVAP VERECEĞİZ'

Bölgede ve bölge dışındaki tüm aktörlerin sakin biçimde hareket etmeleri tavsiyesinde bulunuyoruz.

Suriye'de yeni hükümetin tüm tarafları kapsayıcı şekilde hareket etmesi gerekir. Biz Suriye'de barışın tesisi için elimizden geleni yapacağız.

Bölgesel aktörlerle işbirliğimizi devam ettireceğiz.

Terör örgütünden gelebilecek her tehdide cevap vereceğiz.