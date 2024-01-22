Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan, yaptığı açıklamada son günlerde eşdeğer ilaçlarla ilgili yanıltıcı haberlerin yayılmasıyla ilgili endişeli olduklarını belirtti.

Eczacı Odası olarak, halkın sağlığını ön planda tutarak doğru ve güvenilir bilgilerin iletilmesine büyük bir özen gösterdiklerini belirten Erol Afacan, “Eşdeğer ilaçlar, orijinal ilaçlarla aynı etken maddeyi içeren ve aynı terapötik etkiye sahip olan ilaçlardır. Sağlık otoriteleri tarafından onaylandıkları sürece, bu ilaçlar orijinal ilaçlarla aynı kalite ve etkinlik standartlarına sahiptir. Bu noktada, vatandaşlarımızın sağlık hizmetleriyle ilgili doğru bilgilerle donatılması son derece önemlidir. Yanıltıcı haberlere karşı dikkatli olunması ve sağlık profesyonellerinden alınan güvenilir bilgilerin tercih edilmesi gerekmektedir. Eczacılar olarak, hastalarımıza en iyi sağlık hizmetini sunmak ve ilaçlar konusunda doğru bilgileri iletmek amacıyla çalışmaktayız. Sağlık hizmetlerinde güvenilirliği artırmak adına kamuoyu ve basın aracılığıyla doğru bilgi paylaşımına katkıda bulunma sorumluluğu taşıyoruz. Bu bağlamda, halkımızın sağlığını riske atacak yanlış yönlendirmelerden kaçınılması önemlidir” ifadelerini kullandı.