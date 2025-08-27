Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iddiaya göre kısa süre önce eşi tarafından terk edilen genç adam kendini asarak, yaşamına son verdi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Esenyurt Mahallesi Erman Sokak'ta ikamet eden iki çocuk babası Y.B. (25) halasıyla telefonla konuştuğu sırada iddiaya göre eşinden ayrılması sebebiyle bunalıma girdiğini ve intihar edeceğini söyleyerek, telefonu kapattı.

İzmir'de yaşayan halasının ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Y.B.'nin polis ekipleri tarafından çalınan kapıyı açmaması üzerine itfaiye ekipleri tarafından kapı açıldı.

Ekipler tarafından evde yapılan incelemede Y.B. yatak odasında asılı bir halde bulundu.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk kontrollerde Y.B.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından Y.B.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.