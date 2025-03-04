Çorum'da yaklaşık 5 yıl görev yaptıktan sonra Erzurum'a atanan Vali Mustafa Çiftçi, yine gönülleri mest etti.

Çorum'da görev yaptığı süre boyunca halkın sevgisini ve takdirini kazanan Vali Mustafa Çiftçi, Çorum'dan sonra görev yaptığı Erzurum'da da halkın sevgilisi haline geldi.

42 yıllık hafız Vali Mustafa Çiftçi, vatandaşların okuduğu mukabeleye katılarak ezberden Enbiya Suresi 33-35 ayetlerini ve Tekasür Suresini okudu.

Çiftçi, geçtiğimiz sene Diyanet İşleri Başkanlığınca Erzincan'da düzenlenen "Hafız Kal Yarışması'nda 15 cüz kategorisinde birinci olmuştu.