Herkeste vardır bir cevher / Beceri, onu çıkarmaktır hüner

*

Dava, dava ise boynumuz kıldan ince / Lakin dava biter araya menfaat girince

*

Dedi: Kendine iyi bak sen bize lazımsın /

Dedim: Ben lazımsan sende baş tacımsın

*

Kar yağmış mezarının üstüne / Toprak çekmiş suyu dibine / Set olsun cehennem ateşine / Anne, anne, anne

*

Nice yükler taşıdı bu beden / Seni taşımışım, çok mu bir tanem

*

Ne hayaller, ne düşler, ne umutlar taşıdım /

Bir de seni taşımışım çok mu bir tanem

*

Kader deme depreme, deprem kader değildir / Kalsa da yıkılsa da gördüğün eserler senindir / Sonuca bakıp da güvenebilirsin, yerinebilirsin / Sen istersen her şeyin üstünden gelebilirsin

*

Yaşarken bırakmak gerekir bir iz / Yoksa gidilir şu âlemden sessiz sessiz

*

Yol yarım, inşaat yarım, okul yarım / Sofra yarım, sağlık yarım…………., / Şu alemde her şey yarım…………… / Tamam olmadan, Azrail'de diyor: / Ey insan! Unutma bende ensen de varım

*

Ey mevtalar!

Neyimizi paylaşamıyoruz ki arada / Farkımız, siz 2 m. zeminde biz de havada / Biz dünyalıklar peşinde, siz hesap derdinde / Siz gelemeseniz de biz geliyoruz her gün size / Hem de baki komşu olmak ve geri dönmemek üzere

*

Sanıyordum ki senden ibaret / Lakin sen değilmişsin bir tek / Nice engeller varmış da arada / Günahını almışım, bilmeyerek / Ne olur affet! Ne olur affet!

*

Hayat, gün gelir sevdiklerin gider birer birer / Kalanlar da hastane köşelerinde sıraya girer / Ölümden kurtuluş yok, müsebbibi doğmaktır /Asıl mevzuu gidince gönüllerde kalmaktır

*

Onun için sakın ha kurma, ey yetkili - etkili! / Makam mevkii uğruna yalan dolan hile pusu / Uzak olsun senden hak hukuk adalet yoksunu / İnansan da inanmasan da vardır dünyanın sonu

*

Kuzey Anadolu Fay Hattı gölgesinde olan bir şehirde / Hatırlatmak isterim, bir değil bin defa dikkat gerekir de / Yoksa yarın bir depremde kanarsa bir yavrunun burnu / İlahi adalette bunun hesabını verebilmek kolay olur mu? / Uzman sus artık, nokta koy, yeter fazla gitme ileri / Bak, çok kızacaklar sana daha şimdiden birileri / Anlattık seninle biz, kırk yıldır bu meseleleri / Bu memlekette bilmeyen yok, sadece anlamayan var / Bunun da çaresi ya Allah ya devlet korkusu o kadar / Anlaştık mı şimdi, haydi sen sağ ben ise selamet / Allah'ım sen bu millete topyekün feraset nasip et / Kanamasın afetlerde kimsenin burnu / Ne olu… Ne olu… Ne olu…

TAVSİYE: 50 yılın birikimi olan, muhtevasında 660 adet farklı nükteli nasihatin yer aldığı Mahirane Söylemler - Susamak - Depremle Yaşamak - Kazalar Geliyorum Demez ve Hayallerin Peşinde-1 kitaplarımı mutlaka okumanızı ve evlatlarınıza okutmanızı samimi olarak tavsiye ediyorum. 536 5681141 No.lu telefondan iletişime geçerek, (tanesi 200 TL) benden imzalı olarak temin edebilirsiniz.