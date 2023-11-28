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HARUN AKKAYA

AK Parti Çorum Belediye Başkan Aday Adayı İnşaat Mühendisi ve Sosyolog Hüseyin Çalışkan, inşaat sektörünün temsilcileri ile bir araya geldi. Toplantıda konuşma yapan Çalışkan, “Yapılaşmada birbirine mahkum olan, eski kadastro parsellerinden oluşan, eski dokunun, acilen ve ivedilikle değişim ve dönüşümünü yapmamız lazım. Çünkü geç kaldığımız her gün bize zarar yazıyor ve her geçen gün, çözümü zorlaştırmaktadır” dedi.

Dün Belediye Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda belediyecilik, imar, yönetmelikler ve inşaat sektörü ile ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

KENTSEL DÖNÜŞÜM/DEĞİŞİM PROJESİNİ ANLATTI

Toplantıda konuşma yapan Hüseyin Çalışkan, Kentsel Dönüşüm/Değişim İmar Planları ve Yönetmeliklerle ilgili projeleri hakkında katılımcılara detaylı bilgi verdi.

’35 YILLIK BİLGİ VE BİRİKİMİMİZ VAR’

Gerek 17 Ağustos 1999 ve gerekse de 06 Şubat 2023 depremlerinden sonra ülkenin, kentlerin ve belediyelerin ana gündeminin kentsel dönüşüm olduğunu belirten Çalışkan, “Kentsel dönüşüm de kentsel değişim de, imar planları da, yönetmelikler de, imarı da, feni de bizim işimizdir. Bu konularda 35 yıllık bilgi ve birikimimiz vardır” diye konuştu.

Kentsel dönüşüm projesini 7 temel başlıkta açıklayan Çalışkan, projeyi şu şekilde özetledi:

NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU VE YENİLENMESİ

“Nazım İmar Planımız; Çevre Düzeni Planı ile değişen ihtiyaçlar, edinilen tecrübeler, biriken bilgiler ve değişen yönetmelikler esas alınarak kapsamlı revizyonla yenilenecektir.

MERKEZDE KADASTRO PARSELLİ OLAN ESKİ DOKUDA ÇÖZÜM

Kent merkezinde kalan ve yaklaşık 885.000 m2lik alanda mevcut olan, düzgün geometrik şekli olmayan, bir imar planına göre oluşmamış, yapılaşmada birbirine mahkum olan, eski kadastro parsellerinden oluşan, eski dokunun, acilen ve ivedilikle değişim ve dönüşümünü yapmamız lazım. Çünkü geç kaldığımız her gün bize zarar yazıyor ve her geçen gün, çözümü zorlaştırmaktadır.

MERKEZDEKİ PARSELASYONLU ESKİ DOKUDA ÇÖZÜM

Kent merkezinde kalan ve yaklaşık 1.700.000 m2lik alanda mevcut olan, imar planı ve bu imar planına göre parselasyonu yapılmış ancak gerek eski kadastro parselleri üzerindeki bir kaç katlı çok eski yapıların halen mevcut olmasından, gerek bu yeni parsellerin büyüklüklerinden ve mülkiyet sayısının fazlalığından, gerek bu bölgelerde yapılmış olan imar plan özelliklerinin gerçekçi olmamasından dolayı yapılaşamayan, atıl durumda kalan çok büyük rezerv alanları vardır.

İKİNCİ ve ÜÇÜNCÜ MADDE Kİ ALANLARIN DEĞİŞİMİ VE DÖNÜŞÜMÜ NETİCESİNDE ELDE EDİLECEK KAZANIMLAR:

Eski dokunun değişimi ve dönüşümü neticesinde modern şehir merkezi. İç merkezdeki ticaretin, merkezin 2’nci ve 3’ncü halkalarına yayılması ve neticesinde ticaret türü çeşitliliği ve talep alternatifliği sağlanacaktır. Merkezde; yaşanabilir, bölgenin dokusu ile uyumlu, modern ve güvenli konut ihtiyacı, sosyal donatılar ile birlikte karşılanacaktır. Kent merkezindeki otopark ihtiyacı, bu bölgelerde yapılacak yapıların bodrum katları ve ortak otopark alanları ile bölge genelinde açık, kapalı ve az katlı otoparklarla çözülecektir.

‘TRAFİK YOĞUNLUĞU AZALACAK’

Bu sayede merkezde ki trafik yoğunluğu 2-3 ve 4’ncü halkalara yayılarak, merkezin yük hafifletilmiş olacaktır. Ana arter alternatif yollar ile ara yolların plandaki genişliklerde açılması neticesinde şehir içi trafik hareketi dağıtılmış olacaktır. Şehir içerisinde dönüşüm ihtiyacı ve zorunluluğu olan bölgelerin önündeki kentsel dönüşümle ilgili engeller kaldırılmış ve dikkat ile ilgi bu bölgelere yönlendirilmiş olacaktır.

Bu değişim ve dönüşüm sosyal ve ekonomik hususlara da katkı sağlayacaktır. Planın uygulanması neticesinde, insanımızın gayrimenkulünün değeri hak ettiği ekonomik seviyeye ulaşacaktır. Böylece insanımız vefatından sonra mirasçılarına problem bırakmayacak, hayattayken ekonomik ihtiyacını karşılayacaktır.

MEVCUT-KATLI ve ÇOK KATLI YAPILARDA ÇÖZÜM

Ülke olarak yaşadıklarımızdan dolayı geldiğimiz noktaya göre, akademik bilgi, yönetmelikler, malzeme kalitesi ve teknoloji eksikliklerinin olduğu dönemlerde yapılan, gelişen bilgi ve teknolojiler ile değişen yönetmeliklere göre deprem performansı yeterli olmayan eski yapıların, parsel, ada ve bölge bazında değişim ve dönüşümüdür.

16 Mayıs 2012 tarihinde Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmeliği yayınlanmıştır. Bu yönetmelik; riskli alan ve riskli yapı tespitinin yapılarak, bu alan ve yapıların, yeni ve ileri bilgi, yönetmelikler ve gelişmiş teknoloji ile dönüştürülmesini esas almaktadır. Ancak bu zamana kadar Çorum'umuzda bu konuda yeterli dönüşüm sayısına ulaşılamamıştır.

Bu konu tüm boyutları ile ele alınacak, teşvik edici kararlar alınarak, tespit ettiğimiz engeller kaldırılacak, hızlı ve seri biçimde Çorum genelinde bu yapıların dönüşümü sağlanacaktır. Bu konuda, Yukarı Sanayi mevcut planı yapılaşacak, Mimar Sinan Mahallesi'ne ise yeni bir planlama yapılacaktır.

MEVCUT İMAR PLANLARINDA, REVİZE VE HİZMET YAKLAŞIMI

Gelişen bilgi, edinilen tecrübeler, değişen yönetmelikler ve teknolojik gelişmeler ışığında, halen yapılaşmaya açık alanlarda, mevcut planların rehabilitasyonu ve revizesi yapılacak ve bu sayede tespit ettiğimiz eksiklikler giderilerek, vatandaşımıza hakkaniyet çerçevesinde iade edilecektir.

YENİ İMAR PLANLARI YAKLAŞIMI

Gelişen bilgi, edinilen tecrübeler, değişen yönetmelikler ve teknolojik gelişmeler ışığında, şehrin dönüşümüne ilaveten, şehrin değişimini ve değişimin yönünü aksını-akslarını belirlemek ve yönlendirmek, bu amaca uygun vizyoner ve çağdaş, şehrin ticaret, üretim, sosyal ve kültürel birikimlerini ön plana çıkaracak şekilde imar planları yapılacaktır.

ÇORUM BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ

Çorum Belediyesi İmar Yönetmeliği çalışması yapıldı, Bakanlığa sunuldu, inceleme neticesinde revize istendi ve mevcut durum bu aşamada diye biliyorum. Biz yönetmeliği inceleyecek, durumu değerlendirip, Çorum Belediyesi İmar Yönetmeliği çalışmasını kesinlikle tamamlayacağız. İmar planı ve ilgili yönetmeliklere uygun olarak, parsele yapılan mimari tasarım ve projelerde, yönetmeliklerde yoruma dayalı hususlar ile toleranslar vatandaşımızın lehine yorumlanacaktır. Otopark Yönetmeliği vatandaşımızın lehine yorumlanacaktır. Yönetmeliklerde aşılamayan hususlar Meclis Kararı ile bu şekilde de aşılamayan hususlar ise İmar Plan Notları ile çözüme kavuşturulacaktır.”