Türkiye genelinde olduğu gibi Çorum’da da esnaf odaları 2026 yılında sandığa gidiyor.

Başkanlık yarışında hem tecrübeli adaylar hem de yeni yüzler sahne alacak.

1 Ocak’ta Marangozlar Odası’nın Olağan Genel Kurulu ile başlayacak olan seçimler 31 Mart tarihinde sona erecek. Yapılacak Genel Kurullarda binlerce esnaf ve sanatkar sandık başına giderek oda başkanlarını ve yönetim kurullarını belirleyecek.

Çorum’da il ve ilçelerde toplam 40 esnaf odasının genel kurullarının yapılacağını söyleyen Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, seçimlerin birlik ve beraberlik içerisinde geçmesini diledi.

Genel kurulların kavgasız gürültüsüz, Çorum esnafına yakışır bir şekilde tamamlanması temennisinde bulunan Başkan Gür, bu süreçte tüm oda başkan adaylarına başarılar diledi.

Bu arada seçimlerin ardından belirlenecek yeni yönetimlerin, esnafın günlük sorunlarının çözümünde ve meslek örgütlerinin daha güçlü hale getirilmesinde önemli rol oynaması bekleniyor.