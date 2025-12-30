Çorum'da Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz beraberindeki heyetle birlikte Gazi Caddesi'ndeki kafe ve restoranlarda sigara denetimi yaptı.

4207 sayılı kanun gereği dumansız hava sahası denetimleri kapsamında Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hüseyin Göksal, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Ömer Faruk Asanoğlu ve Şube Müdürü Mustafa Çeşmeci ile birlikte Gazi Caddesi'ndeki kafe restoranlarda sigara yasağına uyulup uyulmadığına baktı.

Denetimde işletme çalışanlarına ve müşterilere tütün ve mamullerinin zararları hatırlatıldı ve dumansız hava sahası denetim çalışmalarının kapsamı, etkinliği ve kararlılığı hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

İşletmelere kanuna aykırı durumların, tutum ve davranışların tespit edilmesi halinde idari yaptırımlar uygulandığı belirtildi.

Konu ile ilgili İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, denetimlerin 7/24 devam edeceği vurgulandı.