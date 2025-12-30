Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Salı Pazarı'nı gezerek pazardaki fiyatlara tepki gösterdi.

Pazarcıların, meyve sebze fiyatlarındaki yüksekliğe ve hayat pahalılığına kendilerince çözüm bulduğuna dikkat çeken Tahtasız, pazarcıların marketlerde olduğu gibi "olgunlaşmış" veya çürümeye yakın ürünlere farklı fiyat etiketleri koymaya başladığını aktardı.

Yan yana tezgahlarda satılan cennet hurmasında 4 farklı etiket olduğunu belirten Tahtasız;

"Salı Pazarı'na gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde Türkiye gerçeğini ortaya koyan insan manzaralarıyla karşılaştık. Pazarda rastladığımız teyzemizin eşi vefat etmiş. Ayda 12 bin 500 lira eşinden kalan emekli maaşını alıyor. Fiyatlardan dolayı meyve sebze almaya korktuğunu söylüyor. Çocukları yardım etmese bu parayla geçinmesinin mümkün olmadığını ifade ediyor. Yaşlılarımızı bir kilo meyve sebze alamayacak duruma düşüren bu iktidardan ilk seçimde kurtulacağız inşallah." ifadelerini kullandı