Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Yavruturna Mahallesi sakinlerinin uzun zamandır beklediği bir talebi daha yerine getirdi.

Mahalle sakinlerinin istekleri doğrultusunda, Esnafevler 12. Sokak’ta kamulaştırma gerçekleştirildi ve yol genişletme çalışmaları başladı.

Belediye Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, yapılan çalışmalar sonucunda, vatandaşlar daha güvenli ve rahat bir ulaşıma kavuşacak. Ayrıca, yol genişletme çalışmaları sayesinde trafik akışı daha düzenli bir hale gelecek.

Mahalle Muhtarı Metin Koşar, yapılan çalışmadan dolayı Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'a teşekkür etti. Metin Kaşar, "Belediye Başkanımız mahallemizi ziyaret ettiğinde yolun darlığı konusundaki sorunu iletmiştik. Başkanımızla bizzat gezdik, buradaki boş arsanın sahibi ile görüştük. Belediye Başkanımızın girişimleri sonucunda bu arsanın kamulaştırması yapılarak yol genişletme çalışmaları başlatıldı. Başkanımıza gösterdiği ilgi ve alaka için mahalle halkımız adına teşekkür ederiz." dedi.

Başkan Aşgın, mahallelere yapılacak çalışmalarla ilgili sürekli olarak muhtarlar ve mahalle sakinleri ile istişare halinde olduklarını sözlerine ekledi. (Haber Merkezi)