MURAT ÇETİN

AK Parti 28.Dönem AK Parti Milletvekili Adayı Zeki Gül, mobilyacı esnafıyla bir araya geldi. Programda konuşma yapan Gül, Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde esnafla uyum içerisinde çalıştığını belirterek, milletvekili seçildiği taktirde de uyum içerisinde çalışacağını söyledi.

‘ONLAR BİR İSTEDİ, BİZ FAZLASINI YAPTIK’

Mobilyacılar Odası Başkanı Yalçın Kılıç tarafından düzenlenen toplantıda esnafla buluşan Gül, başkanlık yaptığı dönemi hatırlatarak, “Esnafımızın isteklerini hiçbir zaman geri çevirmedik. Onlar bir istediler biz fazlasını yaptık. Gerek sanayi sitemizin yolları gerekse alt yapı konusunda eksikliklerin giderilmesini sağladık. Sanayi Sitesi’nde yer alan esnaflarımızla diğer esnaflarımızla olduğu gibi belediye başkanlığı dönemimizde uyum içerisinde çalıştık. Esnafımızın isteklerini hiçbir zaman geri çevirmedik. Onlar bir istediler biz fazlasını yaptık. Gerek sanayi sitemizin yolları gerekse alt yapı konusunda eksikliklerin giderilmesini sağladık. Yalçın Kılıç başkanımızla irtibatımız hiçbir zaman kopmadı” dedi.

“Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakan Müşavirliği dönemimde de her zaman kapımız açıktı” diyen Gül, milletvekili olduğunda da aynı şekilde olacağını kaydetti.

‘ADIMIZDAN “İYİ” DİYE BAHSETTİRMEK İÇİN OYLARINIZA TALİBİM’

Esnafla uyum içerisinde çalışacağını vurgulayan Gül, “Çorum’a hizmet edebilmek, adımızdan iyi bahsettirebilmek için oylarınıza talibim. Eğer sizleri bu göreve layık görürseniz ben de sizlerin oylarına layık olabilmek için gece gündüz çalışacağım. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Belediye Başkanlığı döneminden hepiniz beni yakın olarak tanıyorsunuz zaten. Ben Çorum siyasetinde adını en iyi şekilde duyurmak için gayret sarf edeceğim. Davetiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Mobilyacılar Odası Yalçın Kılıç ise davetlerini geri çevirmeyen Gül’e teşekkür ederek, Gül’ün Çorum’a yapacağı hizmetleri iyi bildiklerini ve destekçisi olacağını söyledi.