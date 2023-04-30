Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Milletvekili Adayları Mehmet Tahtasız ve Burçin Solmaz Polat, Bayat ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla buluştu.

Milletvekili Adayları Mehmet Tahtasız ve Burçin Solmaz Polat, bir yandan sorunları sahada tespit ederken, diğer yandan da hem Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, hem de parlamentoda çoğunluğun sağlanması, Millet İttifakı’nın iktidara getirilmesi için destek istedi.

Bayat Ziraat Odası’nı da ziyaret eden CHP heyeti, Oda Başkanı Mustafa Yıldırım’dan üreticilerin sorunlarını dinleyerek, çözüm önerilerini paylaştı.

CHP İlçe Başkanlığını da ziyaret eden Tahtasız, Polat ve beraberindekiler, İlçe Başkanı Metin Hıdır’dan çalışmalarla ilgili bilgi alarak seçim hazırlıklarını gözden geçirdi.

Bayat ziyaretine; Milletvekili Adayları Mehmet Tahtasız ve Burçin Solmaz Polat’ın yanı sıra; Bayat İlçe Başkanı Metin Hıdır, İl Sekreteri Aydın Taşkın, İl Başkan Yardımcıları Duran Atak, Günsel Yetik Erlik, Ferda Suiçmez, Feza Piroğlu, önceki dönem yöneticilerinden Sedat Genç ile bazı partililer katıldı.

Ziyaretler sırasında konuşan Milletvekili Adayları Mehmet Tahtasız ve Burçin Solmaz Polat, “Esnaf Destekleri Sigortası Fonu kuracağız. Kira stopajını kaldıracağız. Küçük esnafımızı koruyacağız, haksız rekabeti önleyeceğiz. Bunun için zincir marketler ve AVM’lerin çalışma gün ve saatlerini yeniden düzenleyeceğiz. Esnafın sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı kesintiye uğramayacak. Bağ-Kur prim borcu olsa dahi esnafın ve bakmakla yükümlü oldukları ailelerinin sağlık hakkından yararlanmasını sağlayacak net yasal düzenlemeleri yapacağız. Esnafımıza emeklilik için geriye doğru borçlanma hakkı tanıyacağız.” ifadesini kullandı.

Türkiye’nin barış, adalet, huzur dolu günlere kavuşması için halkın 14 Mayıs seçimlerinde sandığa, demokrasiye sahip çıkmasını isteyen Tahtasız ve Polat, toplumun tüm kesimlerinin yüzünü güldürecek tedbirleri hayata geçireceklerini dile getiriler. (Haber Merkezi)