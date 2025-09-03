Dr. Sadık Ahmet Caddesi esnafı, caddede yapılan kaldırım yenileme çalışmasından dolayı Çorum Belediyesine teşekkür etti.

Cadde esnafından yapılan açıklamada, “Uzun süredir yenilenmeyen Dr. Sadık Ahmet Caddesi’nde tretuvar yenilenme talebine karşılık veren Çorum Belediyesi ekiplerine ve kıymetli Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a teşekkürlerimizi iletmekle beraber engelli taşının hiç olmaması bölgedeki engelli kardeşlerimizi de düşünerek yapılması bizleri ayrıca memnun etmiştir.

Belediye ekiplerinin özenle çalışması, esnaf olarak bize desteklerini eksik etmemesi de gönüllerimizi bir kez daha kazanmış oldu. Emeği geçen herkese minnettarız. Çalışmalarda gösterilen özen ve mağduriyetler söz konusu olsa da kısa sürede çözüme kavuşturulmasından dolayı herkese teşekkür ederiz” denildi.