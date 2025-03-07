Çorum'da 3 okulun öğrenci velileri ev hanımlarından oluşan "Sahnenin Sultanları Korosu", 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla konser verdi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2021'de Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde, çoğunluğu ev hanımlarından oluşan "Sahnenin Sultanları Korosu" kuruldu.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle Koro Şefi Arif Sadeçolak yönetiminde çalışmalarına başlayan koro, ilk konserini 2022'de verdikten sonra 2 kez daha sahne aldı.
Yaklaşık 80 üyesi bulunan koro, dördüncü konserini Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle dün akşam verdi.
Çorum Devlet Tiyatrosu Salonu'nda düzenlenen konserde koro üyeleri, 15 Türk Halk Müziği eseri seslendirdi.
Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konseri Çorum Valisi Ali Çalgan, eşi Halide Çalgan, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya, Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Özüyağlı ve İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar da izledi.
Vali Çalgan, konserin ardından koro üyelerini tebrik ederek Şef Arif Sadeçolak'a çiçek ve plaket verdi.