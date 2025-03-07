Çorum'un Oğuzlar ilçesinde yoldan çıkarak yaklaşık 10 metre aşağıdaki ceviz bahçesine düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Ahmet B. (78) idaresindeki 31 L 0249 plakalı otomobil, Çarşı Mahallesi Kapansırtı mevkisinde yoldan çıkarak yaklaşık 10 metre aşağıdaki ceviz bahçesine düştü.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobilde sıkışan sürücü, Oğuzlar Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Editör: Anadolu Ajansı