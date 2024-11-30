Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde faaliyet gösteren Ev Hemodiyaliz Ünitesi, 2. yılını kutladı.

Çorum’da, böbrek yetmezliği yaşayan hastaların tedavilerini evlerinde almalarına imkan sağlamak amacıyla 2022 yılında kurulan Ev Hemodiyaliz Ünitesinin ikinci yılı için kutlama programı yapıldı.

Ev hemodiyaliz hizmeti alan hastalar ve aileleriyle yakından ilgilenen Başhekim Doç. Dr. Erdal Komut, hastaların tedavi süreçleri, sunulan sağlık hizmetleri ve günlük yaşamları hakkında hastalarla bir süre sohbet etti.

Ev hemodiyaliz tedavisinden faydalanan hastalar, ünitenin açılışından itibaren hayatlarının büyük ölçüde kolaylaştığını ifade etti.

Hastalar, “Evde diyaliz yapmak, hastaneye gitmekten çok daha rahat ve güvenli. Hem tedavi sürecim daha düzenli oldu, hem de evimdeki konforumdan ödün vermiyorum. Bu hizmetin 2. yılını kutlamak bizim için çok anlamlı” ifadelerini kullandılar.

Kutlama programında konuşan Başhekim Doç. Dr. Erdal Komut, "Ev Hemodiyaliz Ünitemizin 2. yılı, sadece bizim için değil, bu hizmeti kullanan hastalarımız ve aileleri için de çok önemli bir kilometre taşıdır. 2022 yılında bu hizmeti başlatan dönemin başhekimi, İl Sağlık Müdürümüz Prof. Dr. Sinan Zehir’e ve o dönemin Nefroloji Ana Bilim Dalı Başkanı, şu anda Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan Prof. Dr. Nihal Aydemir’e teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte, Nefroloji Uzmanımız Doç. Dr. Barış Eser’in bu hizmeti daha da ileriye götüreceğine inancımız tamdır. Ayrıca, hastalarla birebir iletişim kurarak bu hizmetin yürütülmesinde büyük çaba sarf eden Ev Hemodiyaliz Ünitesi Sorumlu Hemşiresi Perihan Eken’e de teşekkür ediyorum. İki yıl içinde önemli bir ilerleme kaydettik. Hem hastalarımızın tedavi süreçlerinde daha konforlu bir ortam sağladık hem de sağlık hizmetlerinin erişilebilirliğini artırdık. Karadeniz Bölgesi’nde kamu sektöründe ilk kez hizmet veren merkez olma özelliğini taşıyan Ev Hemodiyaliz Ünitemiz, sadece Çorum merkezdeki hastalara değil, çevre illerdeki böbrek hastalarına da evde diyaliz eğitimi veriyor. 2 yıl önce 4 hasta ile eğitime başlayan ünitemiz, 2 yıl içinde 12 hastayı ev hemodiyalizi programına dahil etmiştir. Hemodiyaliz tedavisinin geleneksel hastane ortamından çıkarılarak hastaların kendi evlerinde yapılabilmesi, yaşam kalitelerini önemli ölçüde artırdı. Evde diyaliz tedavisini tercih eden hastalar, daha esnek bir tedavi programına sahip olurken hastaneye gitme yükünden kurtuldu. Hastanemiz merkezli hizmet yürüten ünitemiz, Amasya Merkez ve Merzifon ilçelerinde de hizmet vermektedir” dedi.

Ünitenin daha geniş bir alanda hizmet verebilmesi için çalışmaların devam ettiğini belirten Doç. Dr. Erdal Komut, ev hemodiyaliz uygulamasının yaygınlaşması ve daha fazla hasta için ulaşılabilir hale gelmesinin öncelikleri arasında yer aldığını söyledi.

Başhekim Doç. Dr. Erdal Komut, Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Barış Eser ve Ev Hemodiyaliz Sorumlu Hemşiresi Perihan Eken’e başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Etkinlik, hastalar ve aileleriyle birlikte pasta kesimi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.