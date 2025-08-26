Çorum’un İskilip ilçesinde evcilleşen karga görenlerin ilgi odağı oldu.

2025 yılının Mayıs ayında yuvadan düşen karga yavrusunu köpeklerin ağzından alarak büyüten Kadir Kumcu, zamanla kargayı evcilleştirmeyi başardı.

İskilip Şehir Parkına gelen vatandaşların masasına konan karga büyük ilgi topluyor. Vatandaşlar karga ile fotoğraf çekilip sosyal medya hesaplarından yayınlıyor. İlçenin maskotu haline gelen kargayı görmek için vatandaşlar sürekli İskilip Şehir Parkına geliyor.

Kargayı nasıl bulduğunu ve evcilleştirdiğini anlatan Kadir Kumcu, “Mayıs ayı içinde ağaçtan yere düşen bir karga yavrusunu gördüm. Düşer düşmez köpeğin kaptığı karga yavrusunu ağzından alarak beslemeye başladım. İlaç enjektörü ile ağzına mama verdim, iş saatleri dışında da kendi evime götürerek beslemeye devam ettim. Zamanla büyüyen karga yavrusunu İskilip Şehir Parkında doğal ortamına yeniden bıraktım. Zamanla bize alışan karga yanımızdan ayrılmadı. Parka gelen müşterilerin masalarına, omzuna konuyor ve misafirlerin ilgi odağı oluyor” dedi.