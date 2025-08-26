Çorum FK tesislerinde sahaların yenileme işlemi tamamlandı.

Kırmızı Siyahlı takımın tesis sahalarındaki yenilemede büyük sahadaki sorun sonunda giderildi ve hibrit dikimi ile çalışma tamamlandı.

Sezonun sona ermesinin ardından geçtiğimiz sezon sıkça yaşanan sakatlıklar nedeni ile tesis sahalarını bakıma alan Çorum FK’da iki saha zemini komple yenilenerek drenajları yapıldı ve alttan ısıtma sistemi konularak yeni çim kaplaması yapıldı.

Küçük sahanın hibrit dikiminin ardından kullanıma hazır hale getirilmesinin ardından büyük sahanın alttan ısıtma sistemindeki arıza nedeni ile aksama yaşanmıştı.

Büyük hibrit makinasının çalışmaya başlamasının ardından iki kez arıza yapması nedeni ile geciken sahada mirat işleminin tamamlanmasının ardından 24 saatlik mesai süresine geçildi ve sahanın hibrit dikimi dün öğlen saatlerinde tamamlandı.

Takım taktiksel antrenmanları yapmak için maçları oynadığı Yeni Stadyumu kullanmaya başladı ve buda çimlerde erken yıpranma belirtileri göstermeye başladı.

Çorum FK yönetimi bu nedenle hem stadyum zeminini korumak hemde kendi tesislerinde antrenman yapmak için yoğun çaba sonunda iki sahayıda yenileme işlemini tamamladı.

Bugün toplanarak Keçiörengücü maçının hazırlıklarına başlayacak olan Çorum FK çalışmalarını büyük sahada yapmaya başlayacak.

Bu hafta ve önümüzdeki hafta milli ara nedeni ile maç olmamasını fırsat bilen kırmızı siyahlı kulüp küçük sahaya ara ikim yaparak kışa daha dayanıklı hale getirmeyi amaçlıyor.

Öte yandan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde yaklaşık bir ay sürecek bu boşlukta yeni stadyum çiminin ara ekimini ve gübreleme işlemini yaparak kışa hazırlamak istiyor.