İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, İnönü Caddesi üzerinde bulunan sağlık yerleşkesini ziyaret etti.

Prof. Dr. Sinan Zehir, ziyaretinde, yerleşkede hizmet veren Evde Sağlık Hizmetleri Birimi, Merkez 4 ve 15 No’lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları ile UMKE Lojistik Merkezi çalışanlarıyla bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

Personelle gerçekleştirdiği görüşmede talep ve önerilerini dinleyen ve yürütülen hizmetler hakkında bilgi alarak özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına teşekkür eden Prof. Dr. Sinan Zehir, ayrıca Evde Sağlık Hizmetleri biriminin toplum sağlığı açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu:

“Evde Sağlık Hizmetleri, özellikle hareket kısıtlılığı bulunan, kronik hastalığı olan veya yatağa bağımlı vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıran son derece kıymetli bir uygulamadır. Bu hizmet sayesinde vatandaşlarımız, evlerinden çıkmadan nitelikli sağlık hizmetine ulaşabilmektedir.”

Ziyaretin ardından, yerleşkenin bahçesinde Çorum Belediyesi tarafından yürütülen zemin düzeltme çalışmalarını yerinde inceleyen Prof. Dr. Sinan Zehir, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alarak, kurumlar arası iş birliğinin hizmet kalitesine önemli katkı sağladığını ifade etti.

Prof. Dr. Zehir, desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'a, Başkan Yardımcısı Alper Zahir’e ve Çorum Belediyesi çalışanlarına teşekkür etti.

Prof. Dr. Sinan Zehir’e ziyaretinde Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mehmet Kılıç da eşlik etti.