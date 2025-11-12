Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 8 Kasım Dünya Radyoloji Günü nedeniyle kutlama programı düzenlendi.

Kutlamaya Başhekim Doç. Dr. Muhammed Gömeç, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Fatih Korkmaz, Radyoloji Birim Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Ersen Ertekin, Radyoloji Klinik İdari Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Gurbet Yanarateş ve Radyoloji Ünitesinde görevli sağlık personelleri katıldı.

Etkinlikte yaş pasta kesilerek Dünya Radyoloji Günü kutlandı.

Modern tıbbın en önemli alanlarından biri olan radyoloji, hastalıkların erken tanı ve tedavi süreçlerinde büyük önem taşıyor.

Gelişen görüntüleme teknikleri sayesinde hastalara hızlı ve doğru tanı konulurken, tedavi süreçleri daha etkin ve güvenli bir şekilde yürütülüyor.