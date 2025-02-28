Evimin Sultanları Voleybol turnuvasında heyecan başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen ve ev kadınlarına spora yönlendirmek, spor branşlarının bilinçliğini artırmak, ev hanımları ve çalışan kadınları düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırılması amacı ile düzenlenen turnuvada bu yıl 15 takımda 180 sporcu mücadele ediyor.

26 Şubat’ta başlayan turnuvada Merkez’den yedi, Dodurga ve Mecitözü’nden iki, Osmancık, Oğuzlar, İskilip ve Alaca ilçelerinden ise birer takım mücadele ediyor. Dört grupta yapılacak maçlar 5 Mart’ta oynanacak maçlarla sona erecek.

Bu maçlar sonunda gruplarında birinci olan dört takım çapraz olarak yarı finalde karşılaşacaklar. Turnuva 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde oynanacak final maçı ile sona erecek.