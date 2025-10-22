Çorum'un Alaca ilçesinde bir süredir haber alınamayan 90 yaşındaki vatandaş evinde ölü bulundu.

Olay, Alaca ilçesi Günhan Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sait Özdemir (90) isimli vatandaştan bir süredir haber almayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine Özdemir'in yaşadığı eve sağlık, polis ve Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kapının açılmaması üzerine itfaiye yardımıyla gerekli güvenlik önlemlerini alarak eve girdi. Eve giren ekipler, Sait Özdemir'i yatağında hareketsiz bir vaziyette buldu.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, yaşlı adamın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Özdemir'in cenazesi, Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.