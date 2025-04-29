Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş "Gençlerimizin, ev kurma süreçlerine de destek oluyoruz. 16 firmamızla yapacağımız indirim protokolüyle, evlenecek gençlerimize, mobilya, beyaz eşya, ev tekstili ve mutfak eşyaları gibi ihtiyaçlarını karşılayacak özel indirimler sunacağız" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 8 Nisan’da başvuruları başlayan doğum yardımlarına 287 bin 518 ailenin başvurduğunu açıkladı. Bakan Göktaş, en çok başvuruyu yüzde 41 oranıyla birinci çocuk için aldıklarını söyledi.

Göktaş ayrıca, evlenecek gençlere beyaz eşya ve mobilya indirimi için 16 firma ile protokol imzalanacağını duyurdu.



Beştepe’deki Kabine toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Göktaş, şunları söyledi:



ÖDEMELERDE KRİTER YOK



“1 Ocak 2025 itibarıyla doğan ilk çocuğa 5 bin liralık tek seferlik, ikinci çocuğa aylık 1500 lira, üç ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin lira destek verilecek.

Ödemeler herhangi bir kriter gözetmeksizin, çocuklar beş yaşını tamamlayana kadar, kesinti olmadan yapılacak. Doğum desteklerine başvuruları 8 Nisan itibarıyla e-Devlet üzerinden almaya başladık. Ailelerimizin yoğun bir ilgisi var. Bugün itibarıyla 287 bin 518 başvuru yapıldı. En çok başvuruyu yüzde 41 oranıyla birinci çocuk için aldık. Buna göre bu yıl dünyaya gelen birinci çocuk için başvuru sayısı ise 116 bin 594 oldu. İkinci çocuk başvuru oranı yüzde 31, başvuru sayısı 88 bin 982. 3’üncü çocuk başvuru oranı yüzde 18, başvuru sayısı 51 bin 843. 3’ün üzerinde çocuğu olan ailelerimizin başvuru oranı yüzde 10, başvuru sayısı ise 30 bin 99 olarak gerçekleşti. En çok başvuru yapan illere baktığımızda da ilk sırayı İstanbul aldı. İstanbul’u Ankara ve Şanlıurfa illeri takip etti.

MAYIS’TA HESAPLARA YATIRILACAK



Başvurularda yapacağımız incelemelerin ardından ilk ödemelerimizi Anneler Günü’nün de içerisinde olduğu Mayıs ayında annelerimizin hesaplarına yatıracağız.



16 FİRMA İLE İNDİRİM PROTOKOLÜ



Aile ve Gençlik Fonu’ndan faydalanacak gençlerimizin, ev kurma süreçlerine de destek oluyoruz. 16 firmamızla yapacağımız indirim protokolüyle, evlenecek gençlerimize, mobilya, beyaz eşya, ev tekstili ve mutfak eşyaları gibi ihtiyaçlarını karşılayacak özel indirimler sunacağız. İndirim anlaşması yapacağımız firmalar ve uygulayacakları indirimlere yönelik kampanya detaylarını, firmalarımızla yarın 30 Nisan Çarşamba günü düzenleyeceğimiz toplantıyla kamuoyuyla paylaşacağız. Şimdiden Aile Yılı’na hassasiyet göstererek, indirim sağlayan tüm firmalara teşekkür ediyorum.



ÖZEL SEKTÖRE ÇAĞRI



Aile Yılı’nda gençlere evlilik yolunda destek olmak isteyen tüm firmalarımızı, yapacakları özel indirimlerle protokole dahil olmaya davet ediyoruz. Aile Yılı’nda aileyi güçlendirmeye yönelik çalışmalarımız devam edecek.”