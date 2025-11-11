Çorum’da pek çok siyasi parti, dernek ve kurum temsilcisinin katılımı ile Evrensel Gazetesi ile dayanışma yemeği düzenlendi.

Çırağan Sarayı Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen dayanışma gecesine CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, CHP Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu, DEM Parti PM Üyesi Ümit Küçükbayatlı, EMEP İl Başkanı Muharrem Özünel, SOL Parti Merkez İlçe Başkanı Arif Başaranhıncal, CHP İl Genel Meclisi Grup Başkan Vekili Veli Uysal, CHP İl Genel ve Belediye Meclisi üyeleri, Türk-İş İl Temsilcisi İhsan Üçtepe, KESK’e bağlı sendikaların başkan ve temsilcileri, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Şube Başkanı Nurettin Aksoy, Alevi Kültür Merkezi Derneği Başkanı Yıldız Şahin, Çorum Emek ve Demokrasi Platformu Sözcüsü Av. Ahmet Özdel, tekstil işçileri, Karakaya köylüleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda Evrensel okuru katıldı.

Evrensel’e ait sinevizyon gösteriminin izlenmesiyle başlayan gecede bir konuşma yapan EMEP İl Başkanı Muharrem Özünel, Evrensel’in 30 yılı geride bıraktığını belirterek, “Evrensel kurulduğu günden bu yana birçok bedel ödedi ve halen de ödemeye devam ediyor. Evrensel, kadınların, işçilerin, köylülerin, gençlerin sesidir. Tokat’taki tekstil işçilerinin direnişini de, Karakaya köyündeki köylülerin taş ocağına karşı direnişini de Evrensel sayesinde öğreniyoruz. Çorum’da geçmişte yaşanan birçok işçi direnişini, eylemlerini Evrensel’den takip ettik” dedi. CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz ise Türkiye’nin son zamanlarda çok zor günlerden geçtiğini söyledi. Toplumun tüm kesimlerine olduğu gibi özgür basına yönelik baskıların da arttığını kaydeden Solmaz, “Tüm bu baskılara karşı birleşe birleşe kazanacağız” ifadelerini kullandı.

Çorum Emek ve Demokrasi Platformu Sözcüsü Av. Ahmet Özdel de Cumhuriyet’in kuruluşunun 102’nci, Ekim Devrimi’nin ise 107’nci yıldönümünü geride bıraktıklarını belirterek, günümüzde bu iki büyük devrimden elde edilen kazanımların birer birer ortadan kaldırıldığını söyledi.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ise bağımsız ve objektif gazeteciliğin temsilcilerinden Evrensel Gazetesi’nin 30 yaşında olduğunu söyleyerek, “Gazetecilerin yazdıkları ve konuştukları nedeniyle tutuklu olduğu, görevini yaptığı için şafak vakti evinden alındığı, toplumun haber alma hakkı için gerçekleri yazanların sansür ve otosansüre zorlandığı bu süreçte baskıya ve zulme boyun eğmeyen toplumun haber alma hakkı için zor koşullarda verdiği mücadeleden geri adım atmayan Evrensel Gazetesi’ne nice yaşlar diliyorum” dedi. Gece, Eğitim-Sen Müzik Grubu’nun konseriyle devam etti.

(Haber Merkezi)