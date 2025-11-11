TÜRKAV Çorum Şube Başkanı İsmail Deli, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü nedeniyle mesaj yayınladı.

“Mustafa Kemal Atatürk bu necip millete Allah’ın lütfudur” diyerek sözlerine başlayan TÜRKAV Çorum Şube Başkanı İsmail Deli, “Vefatının ardından geçen 87 yıllık zaman diliminde, Türk milletinin ve dünyanın ona duyduğu hürmet ve bağlılık hiç azalmamış, eserlerine ve mücadele ahlakına yönelik muhabbet ve sadakat hiç eksilmemiştir. Çünkü Atatürk Türkiye’nin ortak kıvancı, Türk milletinin ortak değeri ve dünyadaki mazlum ve modern devletlerin örnek aldığı liderdir” dedi.

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin payidar kalacağına vurgu yapmış, ömrünü Türk milletinin istiklal ve istikbaline adamış büyük bir komutandır” diyen İsmail Deli, “Atatürk ilkeleriyle, fikirleriyle, ülküleriyle, ülkesine ve milletine emsalsiz sevdasıyla tanınmalı, tasdik ve takdir edilmelidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk inanmış bir Türk milliyetçisi, çağını kavramış bir inkılapçı, değişim dinamiklerinin yönünü iyi okumuş, bölgesel ve küresel gelişmeleri milli gerçeklere uygun şekilde yorumlamış bir siyaset dehasıdır. Atatürk, az zamanda büyük işler yapmış, nitekim bu işlerin en büyüğü de temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti devleti olmuştur. Teslimiyetçiliğin anaforuna düşenler, emperyalist güçlere bel bağlayanlar, onun ilkeleriyle çatışan, onun emanetleriyle çelişen karanlık odaklardır. Atatürk düşmanlığı yapanlar da Atatürkçülük kisvesine bürünerek devletimize ve vatanımıza ihanet edenler de unutmasın ki dalımızı kırmaya kalkanın ağacını kökünden sökeriz. Terörsüz Türkiye doğusu ile batısı ile hepimizin yıllardır hasretini çektiğimiz, rüyasını gördüğümüz ülkümüzdür. Unutulmasın ki bu süreç yüce Türk milletinin arzuladığı gibi sonuçlanacaktır. Evlatlarımız bizler gibi terörizmle mücadele etmek zorunda kalmayacaktır. Hiç kimse süreci baltalamaya kalkışmasın. Attığınız iftiralar, yaptığınız ihanetler devletin asil evlatlarının gözünden kaçmaz. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk ve onun eserleri bizim kırmızı çizgimizdir. Çünkü O’nun kurduğu Cumhuriyeti korumaya and içtik. Herkes bilmelidir ki, Atatürk Anadolu’dur. Anadolu ise Mustafa Kemal’dir. Bu duygu ve düşüncelerle aziz Atatürk’ü vefatının 87. yıldönümünde rahmetle, minnetle ve özlemle yad ediyorum. Cenab-ı Allah ondan razı olsun. Devletin asil evlatları olarak O’nu ve emanetlerini gelecek nesillere anlatmak, aktarmak ve korumak bizim asli görevimizdir” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)